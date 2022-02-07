SAMSUN (İHA) - Yerli aşı Turkovac'a Samsun'da yoğun ilgi: Tüm randevular doldu

SAMSUN - Samsun'da bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, tüm randevular doldu.

Samsun'da Kovid-19 aşısı Turkovac uygulanmasına Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Turkovac aşısına yoğun ilgi gösterildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da hastaneyi ziyaret ederek aşı olanlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların ilk aşısını olmak için Turkovac'ı beklediğini bazısı ise hatırlatma dozu için aşı olmaya geldiklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, "İnşallah omicron vakaları da Samsunumuzda bu aşıyla birlikte düşmeye başlayacaktır. Aşı vakalara yakalanmış olsak da bunun etkisini azaltmakta ve daha kolay geçirmemizi sağlamakta. Samsunlu hemşehrilerimizi yerli ve milli aşılarını olmaya bir an önce davet ediyorum. Diğer aşıları olmayı tercih edenler de Samsun'da 500 noktada aşılarını olabilirler. Yerli ve milli aşımız bugün itibarıyla başladı" dedi.

Tüm randevular doldu

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Turkovac'ın yerli ve milli aşımız olmasından ötürü gururluyuz. Benim de hatırlatma dozum gelmişti. Hatırlatma dozumu yaptırdım. Turkovac bugün itibarıyla Samsun'da halkımızın kullanımına açılmış oldu. Birinci ve ikinci dozlarda bizim yüzde 90 civarında aşılama oranımız vardı. Ama 3. ve 4. dozlarda ise vatandaşlarımızın Turkovac'ı beklemesinden dolayı bir erteleme vardı. Bununla birlikte bu ertelemenin olmayacağını vatandaşlarımızın daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Şu anda bugün açtığımız tüm randevular doldu. Sabahtan itibaren aşıları uyguluyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Temel Sinecek şöyle konuştu: "Turkovac'ı bekleyecektim ama buraya gelmediğinden Biontech olmak zorunda kalmıştım. Ama şimdi Turkovac geldiği için hatırlatma dozu olarak tercih ettim."

Beyda Kirazlı şunları söyledi: "Biraz bekledik ama daha önce 2 kere aşı olmuştum. Turkovac gelince de onu tercih ettim."

Seyit Ahmet Yağmur, "İki tane Sinovac oldum. Turkovac'ın çıkmasını bekliyordum. Şu anda 3. doz aşımı oldum. Kendi yerli ve milli aşımızı herkesin olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Uysal, "Yaklaşık bu covid çıktığından beri Turkovac'ın çıkmasını bekliyordum. İlk aşımı oldum ilk defa da Turkovac oldum. Daha önce hiç aşı olmamıştım. Allah'a şükür aşı geldi ve biz de olduk. Bunu beklerken de bir hastalık geçirdim. Keşke daha erken çıksaydı. Yerli ve milli olması nedeniyle bu kadar bekledim" ifadelerini kullandı.