Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutladı
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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutladı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni yön tayin eden bir zafer olduğunu belirtti.

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni yön tayin eden bir zafer olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Yılmaz, Türk milletinin en şanlı zaferlerimizden birisi olan Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun tarihini ve kaderini değiştirmiştir. Bu coğrafya hem bizim, hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz. Malazgirt Zaferi de kendi kendine ortaya çıkmış değildir. Bu kutlu zaferin gerisinde büyük bir azim, hazırlık, kararlılık vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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