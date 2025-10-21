Zonguldak ve Bartın Üniversiteleri Arasında İş Birliği Vurgusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı makamında ağırladı.

Farabi Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ile BARÜ Özel Kalem Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı eşlik etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Bartın Üniversitesinin yükseköğretim kurumları arasında önemli bir konumda oluğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Batı Karadeniz'in yükselen üniversitelerinden Bartın Üniversitesinin hem akademik hem de sosyal, kültürel, toplumsal çalışmalarda önem arz eden başarılarıyla ön planda olmasından gurur duyuyoruz. Üniversitemiz ve Bartın Üniversitesi ile daha önce gerçekleştirdiğimiz önemli iş birliklerinin ilerleyen zamanlarda güçlenerek başta iki kardeş şehrimiz olmak üzere bölgemizin kalkınmasına değer katacağına canı-gönülden inanıyor, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya ve değerli Bartın Üniversitesi ailesine çalışmalarında kolaylık ve başarı diliyorum."

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e nezaket ziyaretinde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise nazik ve dostane misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek, iki üniversitenin önemli çalışmalar ortaya koyarak, geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğini yürekten temenni ettiğini ifade edip Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm BEUN ailesine başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret iyi niyet dileklerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK