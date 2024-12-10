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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında eşitlik, özgürlük ve adalet vurgusu yaparak bu değerlerin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin önemine vurgu yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, bugünün yalnızca insan haklarının hatırlanması değil, aynı zamanda bu değerlerin korunması ve güçlendirilmesi konusunda kararlılığın yeniden ifade edilmesi için anlamlı bir fırsat olduğunu belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, insan haklarının doğuştan gelen, vazgeçilmez ve devredilemez bir hak olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"10 Aralık İnsan Hakları Günü, insanlığın ortak değerleri olan eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerini hatırlamanın yanı sıra, bu değerlerin korunması ve güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı yeniden vurgulamak için anlamlı bir gündür. İnsan hakları, bireylerin doğuştan sahip olduğu ve hiçbir şart altında kaybedilemeyecek hakların bir ifadesi olmakla birlikte, toplumsal barışın, huzurun ve dayanışmanın temel taşını oluşturur. Ülkemiz, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki kararlı duruşuyla, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Türkiye, tarih boyunca adalet ve merhameti esas alan medeniyet anlayışını insan haklarının evrensel ilkeleriyle harmanlayarak, bu değerleri koruma ve geliştirme yolunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Her bireyin onurunun ve haklarının teminat altına alınması, toplumsal huzur ve adaletin tesisinde vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Zonguldak Valiliği olarak bizler de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmekteyiz. İlimizde her bireyin eşit haklara erişimini sağlamak, dezavantajlı grupların desteklenmesini temin etmek ve insan haklarına dayalı bir yönetim anlayışını güçlendirmek temel önceliklerimiz arasındadır. Çocuk haklarından kadın haklarına, çalışma hayatından engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarına kadar her alanda insan haklarını merkeze alan bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra, insan hakları konusunda toplumun bilinçlenmesi ve farkındalığının artırılması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de önem veriyoruz. İnsan haklarının sadece yasal bir çerçeveyle sınırlı olmadığını, toplumsal yaşamın her alanında hayata geçirilmesi gereken bir değer olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda çaba gösteren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor; daha adil, eşit ve özgür bir dünya temennisiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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