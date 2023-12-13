Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Valiliği, Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp mürettebatı için ailelere bilgi verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak Valiliği, Kafkametler adlı yük gemisinin batması sonucu kaybolan 7 mürettebatı arama çalışmaları hakkında ailelere bilgi verdi. Valilik, ailelere konaklama ve ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Zonguldak Valiliği, geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yükünü 12 Türk mürettebatı ile Aliağa Limanı'na getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler isimli kuru yük gemisi aşırı yağış ve tam fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli Liman önüne demirledi askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.24'te batması olayı sonrası kayıp olan 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara ilişkin bugün Nene Hatun Gemisi Toplantı Salonunda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaoğlu'nun başkanlığında bölgede arama çalışmalarına katılan paydaş kurumlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Ardından kayıp mürettebatın yakınlarına arama çalışmaları hakkında bilgi verilmek üzere Bozhane Limanı'na geçildi. Burada 2 gündür çadırda kalan aile yakınlarına, arama çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Bilgi aktarılmasının ardından Vali Hacıbektaşoğlu tarafından aile yakınlarına hava koşullarının kötü olması sebebiyle konakladıkları yerin ve koşulların uygun olmadığı açıklanarak arama çalışmaları sürecini 19 Kasım'dan itibaren olduğu gibi bundan sonrada ister kendileri için tahsis edilen kamu misafirhanelerinde veya istedikleri otelde takip edebilecekleri, tüm ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılanacağı ve arama çalışmaları hakkında bilgilendirmenin düzenli olarak yapılacağı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Valiliği Rusya Denizcilik Kaza Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title