Zonguldak'ta Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Zonguldak'ta Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi) ile sağlık çalışanları canlandırma teknikleri konusunda eğitildi. 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen eğitimde 6 hekim ve 19 sağlık personeli sertifika aldı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi) düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonunda 21-23 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen eğitime İl genelinde Hastanelerde görev yapan doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan 6 hekim ve 19 sağlık personeli katıldı. Üç gün süren eğitimin ardından törenle BEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ümit Çavuş, Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir ve NRP Eğitimcilerinden, NRP Kurs Sorumlusu Ebe Sevil Çelik, Prof. Dr. Cumhur Aydemir, Doç. Dr. Rahşan Dilek Okyay, Doç.Dr. Mehmet Cantürk, Uzm. Dr. Makbule Ercan, Ebe Nagehan Kabasakal, Hemşire Şengül Bayrak ve Nihal Kalıncı tarafından eğitimde başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
