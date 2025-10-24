Zonguldak'ta Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi) düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonunda 21-23 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen eğitime İl genelinde Hastanelerde görev yapan doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan 6 hekim ve 19 sağlık personeli katıldı. Üç gün süren eğitimin ardından törenle BEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ümit Çavuş, Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir ve NRP Eğitimcilerinden, NRP Kurs Sorumlusu Ebe Sevil Çelik, Prof. Dr. Cumhur Aydemir, Doç. Dr. Rahşan Dilek Okyay, Doç.Dr. Mehmet Cantürk, Uzm. Dr. Makbule Ercan, Ebe Nagehan Kabasakal, Hemşire Şengül Bayrak ve Nihal Kalıncı tarafından eğitimde başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi. - ZONGULDAK