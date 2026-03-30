Zonguldak'ta 19 bin 600 araç mercek altına alındı

Zonguldak'ta trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde binlerce araç ve sürücü kontrol edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde trafik huzurunu sağlamak amacıyla 23-29 Mart tarihleri arasında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyumunun denetlenmesi hedefiyle belirlenen stratejik noktalarda yoğun mesai harcandı.

Hafta boyunca toplam 409 farklı uygulama noktasında yürütülen faaliyetler kapsamında; 19 bin 600 araç durdurularak detaylı incelemeden geçirildi. Araç kontrollerinin yanı sıra ekipler, 16 bin 273 şahsın da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını yakından takip eden güvenlik güçleri; emniyet kemeri, alkol, hız ve evrak kontrolleri üzerinde hassasiyetle durdu. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK

