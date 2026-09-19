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Zonguldak’ta şehit ve gazi yakınlarının seramik eserleri sergilendi

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Zonguldak’ta şehit ve gazi yakınlarının seramik eserleri sergilendi
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak’ta şehit anneleri ve gazi eşlerinin hazırladığı seramik eserlerden oluşan sergi açıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta şehit anneleri ve gazi eşlerinin hazırladığı seramik eserlerden oluşan sergi açıldı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında şehit ve gazi yakınları seramik çalışmaları hazırladı.

BEUN Güzel Sanatlar Fakültesi ile Gökçebey Meslek Yüksekokulu imkanlarından yararlanılarak hazırlanan eserler, "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam" temasıyla düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışın ardından davetliler, şehit anneleri ve gazi eşleri tarafından hazırlanan seramik eserlerin yer aldığı stantları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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