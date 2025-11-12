Zonguldak'ta Sağlık İşçileri, Ücret Farkları İçin İş Bıraktı

(ZONGULDAK) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Zonguldak Şube Başkanı Hakan Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki işçilerin 2025 yılı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptıklarını bildirdi. Uzun, "Ücret farklarını 10 aydır alamayan işçiler mağdur durumdadır. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık" dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan personel, 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklanan geriye dönük ücret farklarının ödenmemesi nedeniyle geçen günlerde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Hakan Uzun, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yetkili olduğumuz BEÜ çalışanları için toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yedi aylık ücret farklarını almadığımız için eylemlerimizi gerçekleştirdik. Ücret farklarını alamayan işçiler mağdur durumdadır. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık" dedi.

Uzun, ödemelerin Maliye Bakanlığı'ndan gelecek ödenekle yapılacağı yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Bu ödeme yükümlülüğü Maliye Bakanlığı'nın değil, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin döner sermayesindedir. Üniversite, döner sermayesini diğer hekimlere, asistanlara ve memurlara teşvik ödemesi olarak dağıtırken toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret farklarını ödememektedir" ifadelerini kullandı.

Uzun, ayrıca BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in çalışanlara yönelik açıklamalarına da değinerek, "Rektör, ' Maliye Bakanlığı para göndermezse ödemeyi yapmam' dedi. Bu tutum çalışanlar açısından adil değildir. Sorunun kaynağının Maliye Bakanlığı olduğu iddia edilse de devlet, diğer tüm işçilerin ödemelerini gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Hastane yönetimi ile sendika arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.