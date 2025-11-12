Haberler

Zonguldak'ta Sağlık İşçileri, Ücret Farkları İçin İş Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan sağlık işçileri, 2025 yılı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük ücret farklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sendika Başkanı Hakan Uzun, hastane yönetimi ve Maliye Bakanlığı'na tepki gösterdi.

(ZONGULDAK) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Zonguldak Şube Başkanı Hakan Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki işçilerin 2025 yılı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptıklarını bildirdi. Uzun, "Ücret farklarını 10 aydır alamayan işçiler mağdur durumdadır. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık" dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan personel, 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklanan geriye dönük ücret farklarının ödenmemesi nedeniyle geçen günlerde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Hakan Uzun, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yetkili olduğumuz BEÜ çalışanları için toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yedi aylık ücret farklarını almadığımız için eylemlerimizi gerçekleştirdik. Ücret farklarını alamayan işçiler mağdur durumdadır. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık" dedi.

Uzun, ödemelerin Maliye Bakanlığı'ndan gelecek ödenekle yapılacağı yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Bu ödeme yükümlülüğü Maliye Bakanlığı'nın değil, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin döner sermayesindedir. Üniversite, döner sermayesini diğer hekimlere, asistanlara ve memurlara teşvik ödemesi olarak dağıtırken toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret farklarını ödememektedir" ifadelerini kullandı.

Uzun, ayrıca BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in çalışanlara yönelik açıklamalarına da değinerek, "Rektör, ' Maliye Bakanlığı para göndermezse ödemeyi yapmam' dedi. Bu tutum çalışanlar açısından adil değildir. Sorunun kaynağının Maliye Bakanlığı olduğu iddia edilse de devlet, diğer tüm işçilerin ödemelerini gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Hastane yönetimi ile sendika arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Ankara'da son zamanların en önemli zirvesi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu

Kayıp polis memuruyla ilgili günler sonra yeni gelişme
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.