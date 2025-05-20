Zonguldak'ta Rengarenk Uçurtma Festivali Coşkusu

Zonguldak'ta Rengarenk Uçurtma Festivali Coşkusu
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Zonguldak Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Kozlu Sahili'nde düzenlenen Uçurtma Festivali'nde gökyüzünü süsledi. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte uçurtmalarını havalandırarak eğlenceli anlar yaşadı.

Zonguldak Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Kozlu Sahili'nde düzenlenen "Uçurtma Festivali" ile gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Sabah 10.00'da başlayan festival için öğrenciler ve aileleri erken saatlerde alana gelerek hazırlık yaptı. Ellerinde taşıdıkları uçurtmalarla sahile gelen çocuklar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle uçurtmalarını kurmaya başladı. Veliler de çocuklara destek vererek uçurtmaların iplerini açtı, rüzgarın yönüne göre uçurtmaları havalandırmaya çalıştı.

Bazı öğrenciler uçurtmalarını kolayca gökyüzüne salarken, bazıları rüzgarla baş edemedi. Uçurtması yere düşen ya da ipi dolaşan öğrenciler öğretmenleri ve velilerinden yardım alarak tekrar denedi. Festival boyunca çocuklar zaman zaman koşarak, zaman zaman yerlerine oturarak uçurtmalarını uçurmaya çalıştı.

Renkli uçurtmaların gökyüzünde süzülmesiyle birlikte sahil şenlenirken, etkinliğe katılan öğrenciler de neşeli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda bazı öğrenciler uçurtmalarının uzun süre havada kalmasına sevinirken, bazıları ise uçurtmasını uçuramamanın üzüntüsünü yaşadı. Ancak tüm öğrenciler, festival alanında birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştı. Etkinliğe oğluyla birlikte katılan Sinem Açıkalın, "Okul olarak geldik çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu. Rüzgar da var. Yoksa uçmazdı" diye konuştu.

Annesi ile birlikte uçurtmasını uçuran Aybars Ata Açıkalın da "Burası eğlenceli. Uçurtmamı uçurdum. Bir kere uçtu ondan sonra uçmadı" dedi.

Festivalin mottosu ise "Hayallerimizi gökyüzüne salıyoruz, gökyüzü bugün çocuk kahkahalarıyla renklenecek" olarak belirlendi. Etkinlik 21 Mayıs günü de devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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