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Özel öğretim kurumları müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Özel öğretim kurumları müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda özel öğretim kurumları müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda mevzuat, denetim, kontenjan ve mali konular ele alındı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, il genelindeki özel öğretim kurumlarında eğitim-öğretim süreçlerinin mevzuata uygun, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik Özel Öğretim Kurumları Müdürleri Toplantısı; İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde özel öğretimden sorumlu yöneticiler ile özel öğretim kurumu müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in açılış konuşmasıyla başladı ardından Müdürlük Eğitim Müfettişi Nevzat Öztürk tarafından sunum yapıldı.

Ayrıca özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri, denetim süreçleri, yerleştirme planı ve kontenjan işlemleri, personel ve özlük işlemleri, resmi yazışmalar, okul servis araçları, MEB modüllerinin kullanımı ile mali konular ele alındı. Ayrıca denetimlerde karşılaşılan hususlar değerlendirilerek kurumların görüş, talep ve önerileri dinlendi.

Özel öğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayan toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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