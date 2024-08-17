Zonguldak'ta Kuran kursunu tamamlayan öğrenciler lunaparkta eğlendi

Zonguldak'ta Kuran kursunu başarıyla tamamlayan 15 öğrenci lunaparkta doyasıya eğlendi.

Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı yaz Kur'an kurslarını tamamlayan 15 öğrenci hayırseverlerin desteği ile lunaparkta doyasıya eğlendi.

Çocukların lunapark biletlerini karşılayan iş adamı Şahin Yalçın, "Çocukları sevindirmek istedik. Kur'an kursunu bitiren çocukları sevindiriyoruz. Lunaparktaki oyuncakları biniyorlar. Biz çocukluğumuzda böyle yapamamıştık içimizde kalmıştı şimdi ise çocuklara hediyemiz oldu" dedi.

Kızılcakese köyü Toptaşı Camisi Yapma ve Yaşatma Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Kenan Tuna (41) da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüzde yaz Kur'an kursunu hocamızın katkılarıyla özverileri ile ve madencilerimizin, hayırseverlerimizin destekleriyle tamamladık. Öğrencilerimiz Bu yıl Kur'an kursunu çok sevdi. Her gün aşkla, şevkle kursa geldi. Ayrı bir hevesle geldiler kursa. Biz de sponsorumuz Şahin beyin desteği ile bir günü çocukları ayırmak istedik. Kursta Elif harfini dahi bilmeyen 15 çocuğumuzdan 13'ü Kur'an-ı okumaya geçti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Caminin din görevlisi Bilay Bayzit (30) de çocukların özverisine dikkat çekerek "Diyanet işleri başkanlığımızın başlattığı yaz Kur'an kursları sona erdi. Bizler de kurslarda çocuklarımıza en güzel şekilde Kur'an öğretmeye çalıştık. Kur'an ahlakı ile ahlaklandırmaya çalıştık. Çocukları en güzel şekilde mükafatlandırmak istedik en güzel şekilde eğlendirmek istedik. Buraya lunaparka getirdik. Hayırseverlerimizin katkılarıyla çocuklarımıza ikramlarda bulunduk. Rabbim yavrularımızı vatana millete hayırlı birer evlat eylesin" dedi.

Çocuklara Kur'an öğreten Bayzit, lunaparkta da birlikte çarpışan arabalara binerek birlikte eğlendi. - ZONGULDAK