Zonguldak'ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnafın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, iki genç tarafından saldırıya uğradı. Gece yarısı yaşanan olayda, gençler kardan adamı tekme tokat parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnafın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, gece yarısı ilginç bir saldırıya uğradı. Kardan adamın önünden geçen iki gençten biri, şaka yollu sesini değiştirerek "Yasin kurtar beni, bana çarptı" diye bağırınca, arkadaşı kardan adamı tekme tokat parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karadeniz Ereğli ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaf Tuğçe Bostancı, iş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapmaya başladı. Akşam saatlerinde dükkanını kapatan esnaf, kardan adamı ertesi gün tamamlamak üzere yarım bıraktı.

Kardan adama "Sarkıntılık" iftirası atıp saldırdılar

Gece saatlerinde caddeden geçen iki genç, dükkan önündeki kardan adamı fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; gençlerden birinin kardan adamın yanından geçerken aniden duraksadığı ve bir mizansen (kurgu) başlattığı görüldü.

Gencin, ses tonunu inceltip tiyatral bir tavırla arkadaşına dönerek, "Ay Yasin aşkım kurtar beni, bana çarptı" diyerek kardan adamı şikayet etmesi ve yardım istemesi dikkat çekti. Bu çağrı üzerine diğer genç, senaryoya uyarak kardan adama saldırdı.

Gövdesini parçalayıp başını yanlarında getirdiler

Tekme ve yumruklarla kardan adamın gövdesini parçalayan gençler, kardan adamın baş kısmını ise kopartıp yanlarında götürerek olay yerinden uzaklaştı.

"Amaçları neydi bilmiyorum umarım eğlenmişlerdir"

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde emeğinin yok olduğunu gören iş yeri sahibi Tuğçe Bostancı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşırdı. Duruma tepki gösteren esnaf, şunları söyledi:

"Bugün kardan adamı tamamlamayı düşünüyorduk. Ancak gece saldırıya uğramış. Üzüldüm ama kameradan parçaladıklarını gördüm. Amaçlarını bilemiyorum. Eğlenmek istediler herhalde ama birazcık üzücü bir durum oldu açıkçası. Kendilerini tanımıyorum. Amacınız neydi bilmiyorum ama umarım eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
