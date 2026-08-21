Zonguldak’ta iki gün boyunca denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga riski üzerine harekete geçen Zonguldak Valiliği, yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il genelinde denize girişleri yasakladı.

Zonguldak Valiliğinden yayımlanan kararda, Karadeniz'deki dalgalar ve olumsuz hava şartlarına dikkat çekildi. Vatandaşların can güvenliğinin önemine vurgulanan duyuru kapsamında, bugünden itibaren (21 Ağustos Cuma) tam gün olmak üzere, yarın (22 Ağustos Cumartesi) saat 12.00'ye kadar denize girilmesine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Valilik, sahillerde görevli ekiplerin de denetimlerini artıracağını işaret ederek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu karara riayet etmeleri önemle rica olunur" çağrısında bulundu. Yasağın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra denizdeki hava durumuna göre normale dönmesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı