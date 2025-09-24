Zonguldak'ta Geleneksel Uluslararası Düğün

Zonguldak'a bağlı Kozlu ilçesi Örencik Köyünde Özbekistan ve Türkiye'de uygulanan geleneklerin uygulandığı düğün gerçekleşti.

Kozlu ilçesi Örencik Köyü Muhtarı Şenol Şen oğlunu evlendirdi. Özbekistanlı Yakuthan-Rahimjon Erkaboev çiftinin kızları Bahar ile Güner-Şenol Şen çiftinin oğlu Burkay uluslararası bir düğüne imza atarak hayatlarını birleştirdi. Şenol Şen ve Güner Şen'in oğulları Burkay Şen ve Özbekistanlı Bahar Erkaboev köyde yapılan geleneksel düğün sonrası dünyaevine girdiler. Örencik Köyünde önceden hazırlana geleneksel düğün programına Özbekistan'da misafir olarak gelen konuklar ayak uydurdular. Yapılan dualarla Özbek pilavı da pişirilerek gelen misafirlere ikram edildi.

Türk geleneklerinin de uygulandığı düğünde damadın köy meydanında sakal tıraşı yapıldı. Gelin alma töreninde ise bal kaymak yeme, gelin kapısı tutma işlemi, damadın ayakkabısı saklanması, gelin çıkarken kurdele bağlanması, gelinin tatlı dilli olması için bal yedirme işlemi, Özbekistan geleneği olarak ise gelen konukların tek tek ailesi tarafından selamlanmasının ardından düğün salonunda gerçekleşen nikah töreni ve eğlencenin ardından gelen konukların takı töreni sonrası düğün töreni sona erdi.

Düğün töreninde konuşma yapan damadın babası muhtar Şen oğlunun geleneklerine uygun şekilde evlendirme kararı aldığını belirtti. Hayatını Bahar Şen ile birleştiren damat Burkay Şen ise "Geleneklerimize uygun düğün yapmaya karar verdik bu konuda bizlere yardımcı olan tüm köy halkına ve Özbekistan'dan gelip bizlere ayak uydurmaya çalışan tüm eşimin yakınlarına teşekkür ediyoruz, bizden sonrada evlenecek arkadaşlara tek bir sözümüz var. Geleneklerimizi unutmayalım" sözleriyle duygularını paylaştı. - ZONGULDAK