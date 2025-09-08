Zonguldak'ta Eğitim Öğretim Yılı İçin Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene; Vali Yardımcısı Muammer Balcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, siyasi parti temsilcileri daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK