Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlamasında Yaşamını Kaybeden Celal Pehlivan Toprağa Verildi

Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlamasında Yaşamını Kaybeden Celal Pehlivan Toprağa Verildi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Celal Pehlivan, hastanede hayatını kaybetti. Patlama sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi Afet Evleri'nde bir ay önce meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Celal Pehlivan (40), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, patlama Pehlivan'a ait dairede doğal gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşti. Patlama sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, olayda 7 kişi yaralandı. Yaralananlardan Celal Pehlivan ve Ayşe Polat (49) ilk olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Pehlivan, daha sonra Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Pehlivan, Zonguldak'ın Çukurören Köyü'nde toprağa verildi.

Patlamada yaralanan diğer vatandaşlardan Sabahat Dikbaş (52), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar Dikbaş, Songül Dikbaş (28), Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası binada geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını belirledi.

Yetkililer, binadaki diğer dairelerde de güvenlik kontrolleri yapıldığını ve olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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