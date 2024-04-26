Zonguldak'ta Batan Yük Gemisinin Kaptan Köşkü Karaya Taşındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 160 gün önce askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kaptan köşkü, enkaz kaldırma firması tarafından deniz dibinden çıkartılarak karaya taşındı. Kayıp 7 mürettebatı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü Rusya'dan aldığı yükü İzmir'e naklettiği sırada şiddetli fırtınaya yakalanan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, askeri mendireğe çarptıktan bir müddet sonra battı. Geminin 5 personelinin cansız bedenine ulaşılırken geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 160. günde de devam etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde enkaz kaldırma şirketi tarafından deniz dibinde yürütülen çalışmalarda Kafkametler'in kaptan köşkü vinç yardımıyla su üstüne çıkartılarak karaya taşındı.

Dalgıçların keserek vince yüklediği kaptan köşkünün alt tarafında "Kafkametler" yazısı yer alıyor. Çalışmaların geminin diğer kesilen parçaların karaya çıkartılmasıyla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK