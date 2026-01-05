Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, kent genelinde suçla mücadele ve huzur ortamının devamlılığına yönelik çalışmalar ele alındı.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı", Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı.

Toplantıda, kent genelinde suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve trafik güvenliğine yönelik denetimler değerlendirildi. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele başlıklarının detaylıca görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik yeni planlamalar masaya yatırıldı. Ayrıca okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da gözden geçirildiği belirtildi. - ZONGULDAK