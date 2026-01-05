Haberler

Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı

Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, suçla mücadele ve huzur ortamının devamlılığı konuları ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, kent genelinde suçla mücadele ve huzur ortamının devamlılığına yönelik çalışmalar ele alındı.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı", Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı.

Toplantıda, kent genelinde suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve trafik güvenliğine yönelik denetimler değerlendirildi. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele başlıklarının detaylıca görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik yeni planlamalar masaya yatırıldı. Ayrıca okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da gözden geçirildiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...

AK Partili isimden tartışma yaratacak sözler: Eğer açlık olsaydı...
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası