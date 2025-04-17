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Zonguldak'ta 23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı Yapıldı

Zonguldak'ta 23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı Yapıldı
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için planlama toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan başkanlık etti ve kutlama detayları ile görev dağılımları belirlendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bir planlama toplantısı düzenledi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Bozkan başkanlık ederken, Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve kutlama programında görev alacak okul müdürleri de katıldı. Toplantıyla, 23 Nisan kutlamalarının detayları planlandı ve görev dağılımları yapıldı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bayramın coşkuyla kutlanması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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