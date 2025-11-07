Zonguldak'ta 10 Kasım Anma Etkinliği Düzenlendi
Zonguldak Merkez Fener İlkokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinlikte, Okul Müdürü Recep Ceyhun Saka, Atatürk'ün Türk milletine kattıkları ve ülkenin geleceği üzerindeki etkileri hakkında konuştu. Program, öğrenciler ve velilerle duygusal anlar yaşandı.
Zonguldak Merkez Fener İlkokulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında öğrencilerin hazırladığı bir programla anma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Recep Ceyhun Saka, günün anlam ve önemine değindi.
Saka, Atatürk'ün Türkiye için önemini vurgulayarak, "Atatürk'ün ülkemiz ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli bir insan olduğunu bizlere bıraktığı bu cennet vatanla bir kez daha anlıyoruz. Ona çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.
Öğrenci ve velilerin katıldığı programda duygu dolu anların yaşandığı ve anma etkinliğinin izleyenleri derinden etkiledi. - ZONGULDAK
