Zonguldak haber | Devrek'e yeni atanan müftü Mutlu görevine başladı Zonguldak haberine göre Devrek İlçe Müftülüğüne yeni atanan Murat Mutlu görevine başladıZonguldak'ın Devrek İlçesi Müftülüğüne yeni atanan Murat Mutlu görevine başladı. Devrek İlçe Müftülüğüne yeni atanan Murat Mutlu görevine başladı Zonguldak'ın Devrek İlçesi Müftülüğüne yeni atanan Murat Mutlu görevine başladı. Devrek'te yaklaşık 4 yıl görev yaptıktan sonra Düzce Müftülüğüne tayini çıkan Hasan İzmirli'den boşalan makama Giresun Müftü Yardımcısı Murat Mutlu Devrek Müftüsü oldu. Devrek'e atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mutlu," Bizler atama ile görev yapan memurlarız dün Giresun'da görev yapıyorduk bugün ise Devrek'te görevimize başladık. Mesai arkadaşlarımız ve Devrekli hemşerilerimizle birlikte el ele vererek ilçemiz için yararlı hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Mutlu Zonguldak Hisarcık Devrek Yerel Haberler

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