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Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi

Yerel Haberler

Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi

Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'da geçen hafta 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'da geçen hafta 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıldı.

Bugün yapılan oylamada mevcut başkan Zekai Kamitoğlu, Çaycuma TSO Başkanlığına ikinci kez seçildi. TSO Meclis Başkanı olarak da Yusuf Hüseyin Arslan, Meclis Başkan Yardımcıları Serem Mantarlı, Selami Ilgın, Katip Üyeliğe ise Metin Akman seçildi.

Oda yönetim ise şu isimlerden oluştu; "Zekai Kamitoğlu, Serhat Dereli, Fatih Özkütük, Abdülkadir Özkara, Cevat Tan, Sedat Kara ve Deniz Saraç." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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