Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 yeni araç hibe edildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'nın araç destek programı kapsamında Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen 4 yeni aracın, asayiş ve trafik ekiplerinde kullanılacağı açıklandı. Yeni araçların, olaylara müdahaleyi hızlandırması ve denetimleri etkin hale getirmesi bekleniyor.

Zonguldak Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı araç destek programı kapsamında, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.

İlçe emniyetine kazandırılan araçların, asayiş, trafik ve devriye ekiplerinde görevlendirileceği öğrenildi. Yetkililer, yeni araçların özellikle yoğun bölgelerdeki olaylara müdahaleyi hızlandıracağını ve saha çalışmalarını güçlendireceğini ifade etti.

Vatandaşlar da araç takviyesini memnuniyetle karşılarken, denetimlerin daha etkin hale gelmesini beklediklerini dile getirdi. - ZONGULDAK

