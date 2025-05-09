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Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı
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Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde yapılan denetimler sonucu 'Anne Dostu Hastane' unvanına layık görüldü. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, normal doğumun önemine vurgu yaptı ve anne odaklı sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç üzerinde durdu.

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı.

Sağlık Bakanlığı Anne Dostu Hastane yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda verilen unvan, doğum sürecinin anne odaklı ve daha konforlu hale getirilmesini hedefliyor. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, "Doğal olan normal doğum" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, annelerin daha güvenli ve rahat ortamlarda doğum yapmasının önemine dikkat çekti. Güner, "Anne Dostu Hastane unvanı, bu anlayışın önemli bir adımıdır" dedi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de benzer çalışmaların sürdüğü, 6 ay içinde bu unvanın alınmasının planlandığı bildirildi. İl Sağlık Müdürü Güner, Türkiye'deki sezaryen oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güner, gebe okullarında normal doğum konusunda eğitimler verildiğini, ayrıca kadın doğum uzmanlarına ve ebelere bu süreçte önemli görevler düştüğünü belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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