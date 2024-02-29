Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İbni Sina Kampüsünü Ziyaret Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina Kampüsünü ziyaret etti. Ziyarette Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik etti. Rektör Özölçer, ziyarette İbni Sina Kampüsünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan bilgi aldı. Rektör Özölçer çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra ZBEÜ Hastanesi'nde, ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonuna katıldı. Kan bağışında bulunanlar ve kan alımını gerçekleştiren sağlıkçılarla kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra ziyaretini tamamladı. - ZONGULDAK