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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili'ni kutladı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Özölçer, Berat gecesinin önemine vurgu yaparak, bu manevi iklimde beraatını alanlardan olmayı umduğunu belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının müjdecisi, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı ve Kuran-ı Kerim'in levhimahfuzdan dünyaya indirildiği Berat gecesi, ibadetlerimizi huşu içinde yapacağımız müstesna anlarımızdan biridir. Peygamber Efendimizin, Yüce Allah'ın rahmetiyle tecelli edeceğini ve günahları affedeceğini buyurduğu bu kutlu gece, bizlere kalplerimizi arındırarak Ramazan ayına tertemiz girmek için bahşedilmiş büyük bir fırsattır. Rabbimizin affına sığındığımız Berat gecesinde mağfiretine erişebilmek için ifa edeceğimiz ibadetlerin ve yapacağımız yardımların dergah-ı izzette kabul olması dileğiyle bu manevi iklimde beraatını alanlardan olmamızı ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin, Zonguldaklı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor; bu kutlu gecenin sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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