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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Akademisyenleri Kabul Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Akademisyenleri Kabul Etti
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Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesi Dekanı ve akademisyenlerle birlikte doktora öğrencisini makamında kabul etti. Ziyaret için misafirlere teşekkür edildi ve akademik başarılar dile getirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. akademisyenler ve doktora öğrencisini makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, Fen Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Can Kızılateş, Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Doğan Acun ve International Telematic University Uninettuno'dan Doktora Öğrencisi William David Ramrez Quiroga'yı makamında kabul etti.

Rektör Özölçer, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, akademik çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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