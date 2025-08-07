Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Dostluk Ziyareti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Dostluk Ziyareti
Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Vali Yardımcılarını ağırladı. Ziyarette üniversitenin akademik başarıları ve toplumsal projeleri konuşuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Vali Yardımcılarını makamında ağırladı.

Farabi Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Fatih Baysal ve Halis Hacıismailoğlu yer aldı.

Göstermiş oldukları nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, konuklarına BEUN'un ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılarla birlikte Üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerden ve kamu kurumları ile özel sektörle iş birliği içinde faaliyete geçirdikleri sosyal, kültürel, tarihi ve sportif projelerden bahsetti.

Zonguldak Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Fatih Baysal ve Halis Hacıismailoğlu ise dostane misafirperverliğinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini ileterek BEUN'un sahip olduğu akademik başarıların yanı sıra gerçekleştirdiği kayda değer toplumsal çalışmalarla da ülkenin önem arz eden akademik kurumlardan birisi olduğunu aktardılar.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
