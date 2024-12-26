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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Çaycuma MYO'nun eğitim kalitesinin artırılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı'nı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantı, Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı.

Toplantıya, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Genel Sekreteri Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. İdil Özkan ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Toplantıda, 2024-2025 akademik yılına yönelik çeşitli değerlendirmeler yapıldı ve üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunuldu. Katılımcılar, Çaycuma MYO'nun eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi hizmet sunmak adına yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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