Ziraat mühendisleri seçim yaptı

Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası genel kurul toplantısı yapıldı. 371 üyenin bulunduğu seçimde tüm oyları alan Hasan Ali Kayabaşı yeni başkan seçildi.

Ziraat Mühendisleri Odası'nın başkanlık seçimi, oda üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Demokratik bir ortamda yapılan seçimde, meslektaşlar oylarını kullanarak yeni dönem yönetimini belirledi.

Seçim süreci boyunca mesleki sorunlar, tarım politikaları ve ziraat mühendislerinin sahadaki rolü ön plana çıktı. Hasan Ali Kayabaşı, tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve mesleki hakların güçlendirilmesine yönelik projelerini üyelerle paylaştı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayım sonucunda yeni başkan ve yönetim kurulu belli oldu. Seçimin ardından açıklama yapan yetkililer, sürecin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini vurgulayarak, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Yeni dönemde Ziraat Mühendisleri Odası'nın, tarım sektörünün gelişimi ve meslektaşların haklarının korunması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi. - ERZURUM