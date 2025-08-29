Zile'de Kadınlar için Sosyal Buluşma Noktası: Gaydaroğolu Konağı Kıraathanesi Açıldı

Tokat'ın Zile ilçesindeki tarihi Gaydaroğolu Konağı kadınlar için oyun sohbet ve etkinliklerin yapıldığı kıraathaneye dönüştürüldü.

İlçede yaşayan Yasemin Anzerlioğlu Aymelek ve üç arkadaşı, ilçenin tarihi yapılarından Gaydaroğolu Konağı'nı kadınlar için sosyal bir buluşma noktasına dönüştürdü. İki hafta önce kapılarını açan "Kadınlar Kıraathanesi", kısa sürede bölgedeki kadınların ilgi odağı haline geldi. Evde vakit geçirmekten sıkılan kadınlar, burada hem sosyalleşiyor hem de farklı etkinlikler yapıyor. Okey, tabu gibi oyunların yanı sıra el işi, kitap okuma, sohbet ve gün organizasyonlarının yanı sıra bazı kadınlar çocuklarını da getirerek gönüllerince vakit geçiriyor.

"Kadınlarla her türlü aktiviteyi yapıyoruz"

Kadınlar kıraathanesinin kurucularından Yasemin Anzerlioğlu Aymelek, "Bu fikri birkaç yıl önce almıştık, açmak bu yıla nasip oldu. Amacımız kafelerden sıkılan kadınların bir arada vakit geçirebileceği sıcak bir ortam oluşturmaktı. Burada her türlü aktiviteyi yapabiliyoruz" dedi.

"Uzak yerlerden gelenler bile var"

Kıraathaneye gelen kadınlar ise böyle bir mekanın Zile'de ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, "Kahvemizi içip oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Uzak yerlerden gelenler bile var. Bu imkan bizi mutlu etti" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. - TOKAT