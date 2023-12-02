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Zihinsel engelli adam kayboldu, ailesi arıyor

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Kahramanmaraş'ta akrabasına kürekle vurup yaralayan zihinsel engelli Erdal Türk, tutuklanarak Adana'daki cezaevine gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra kaybolan Erdal Türk'ü ailesi 10 gündür arıyor.

Kahramanmaraş'ta akrabasına kürekle vurup yaralayan zihinsel engelli Erdal Türk, tutuklanarak Adana'daki cezaevine gönderildi. Burada bir süre kalan engelli, daha sonra serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra kaybolan engelli adamı ailesi 10 gündür sokak sokak arıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Karadut Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Erdal Türk (48), Ekim ayında hem akrabası hem de komşusu olan Ahmet Türk ile tartıştı. Bu tartışma üzerine engelli adam Ahmet Türk'ün kafasına kürekle vurdu ve Türk hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 18 gün boyunca hastanede kalan Ahmet Türk, tedavisinin ardından taburcu edilirken Erdal Türk ise önce gözaltına alındı ardından da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Engelli raporunu yeniletmediği ortaya çıktı

Ailesinin 'Bu adam engelli' dediği Erdal Türk'ün tutuklanmadan önce ise yüzde 80 engelli olduğunu gösteren raporu deprem nedeniyle yeniletmediği, olay gününde ise Türk'ün raporunun gününün geçmiş olduğu öğrenildi.

Adana'ya sevk edildi

Bir süre Kahramanmaraş Cezaevi'nde kalan Erdal Türk, yaklaşık 4 hafta önce Adana Kürkçüler Cezaevi'ne nakledildi. 22 Kasım'da engelli adam tahliye edildi. Ancak iddiaya göre ailesine haber verilmedi.

Tahliye oldu, kayboldu

Erdal Türk'ün ailesinin, akrabalarının cezaevinden çıktığından 1 gün sonra haberi oldu. Erdal Türk'ün Kahramanmaraş'a da dönmemesi üzerine aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis her yerde Erdal Türk'ü ararken enişte Celal Türk ve 4 akraba daha Adana'ya geldi ve 10 gündür onlarda her yerde Erdal Türk'ü arıyor.

"Aile perişan"

Celal Türk, "10 gündür akrabamızdan haber yok. Bu adam zihinsel engelli. Raporunu yeniletmediğimiz için tutuklandı ama daha sonra serbest bırakıldı. Bırakıldığından haberimizde olmadı. Olsa biz gelir alırdık akrabamızı. Şuanda sırra kadem basmış durumda. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Her gördüğümüz kişiye soruyoruz ama haber yok. Biran önce akrabamızı bulmak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta annesi ve diğer aile üyeleri de perişan durumda" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ahmet Türk Adana Cezaevi Suç 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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