Haberler

İETT kazasında hayatını kaybeden Mürvet Tolon son yolculuğuna uğurlandı

İETT kazasında hayatını kaybeden Mürvet Tolon son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 65 yaşındaki Mürvet Tolon, düzenlenen cenaze töreninin ardından Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Mürvet Tolon yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Mürvet Tolon hayatını kaybetmişti. Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tolon'un çok sayıda yakınları katıldı. Tolon'un cenazesi için taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor