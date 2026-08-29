İETT kazasında hayatını kaybeden Mürvet Tolon son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Mürvet Tolon yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Mürvet Tolon hayatını kaybetmişti. Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tolon'un çok sayıda yakınları katıldı. Tolon'un cenazesi için taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı