Zeytinburnu'nda İzci Evi'nin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların hizmetine sunulan Maltepe İzci Evi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan'ın katılımıyla gerçekleşen bir törenle hizmete açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü'nün işbirliğiyle Zeytinburnu Maltepe'de hizmete giren Zeytinburnu İzci Evi'nde, 9-14 yaş arası çocuklar için izcilik eğitimleri verilecek. İstanbul'da başka bir örneği olmayan tesisten çocuk ve gençler ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Zeytinburnu İzci Evi'ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü'nün lisanslı birer sporcusu olacak. Zeytinburnu İzci Evi'nde izciler; okçuluk, archery tag, tırmanma, kampçılık, vb. eğitimleri alırken kamp yapabilme imkanı da bulacaklar. Üyelere aynı zamanda İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine katılmak için gereken aşamaları tamamlama imkanı da sağlanacak.

"Bir cümle de olsa o günü hatırlatacak bir şeyler muhakkak yazın"

Gençlere öneride bulunarak günlük tutmalarını tavsiye eden Türkiye Büyük Millet Meclis Üyesi Prof. Dr. Nabi Avcı, "Zeytinburnu gerçekten sadece sosyal belediyecilik değil aynı zamanda kültürel belediyecilikte yapıyor. Dolayısıyla buradaki sadece izci evi değil yıllar önce çok kurum ve faaliyetin bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum. Gençlerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Zeytinburnu Belediyesi'nin çok güzel defterleri var. Bir de silgili kurşun kalemleri var. Bütün gençlere ve izci kardeşlerimize bu defter ve kalemi verecekler. Neden verilecek günlük tutmanız için. Bakın bu bizim maalesef pek fazla dikkate almadığımız bir şey ama o defterlere yazacağınız günlük ileride sizi mutlu edecek. Her gün bir cümle yazın. Şimdi günlük tutmayı biz beceremiyoruz. Çünkü yeni başlayanlar özellikle defterler alınıyor önce bir heves iki üç sayfa yazılıyor. Sonra iki sonra bir derken unutuluyor. Öyle yapmayın gençler. Her gün bir cümle de olsa o günü hatırlatacak bir şeyler muhakkak yazın. Daha sonra büyüdüğünüzde o defterleri açıp bu yaşadığınız güzel günleri bir kere daha hasretle hatırlamanıza vesile olacak bir günlüğünüz olsun" diye konuştu.

"Burada bir aile olmayı öğrenecekler"

Gençlerin, İzci Evi'nde aile olmayı bir olmayı öğreneceklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İşte bu biraz sonra açılışını yapacağımız tesis bu güzel cevaplardan bir tanesi. Zeytinburnu İzci Evi. Zeytinburnu deyince akla gelen özelliklerden bir tanesi de birçok ilke imza atmak. Zeytinburnu izci evi de birçok açıdan bu ilkeleri taşıyor. Burada son derece donanımlı ve tecrübeli bir ekibimiz var. Temel prensibimiz yaparak ve yaşayarak öğrenmek. Kampçılık, okçuluk, tırmanma, voleybol, basketbol, temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, afet eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, yürüyüşler, geziler. Yaşayacak, yapacak, öğrenecek çok şeyimiz var. 9-14 yaş arası evlatlarımız bu harika tesisin tadını çıkaracaklar. Sosyal, kültürel, ekonomik, bütün farklılıklarıyla birlikte, burada bir aile olmayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.