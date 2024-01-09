Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan saldırıya uğrayan teknisyene ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova'nın Güzelyalı Mahallesi'nde bir şansın, Atatürk posterini görünce ağır küfürler ettiği ve kendisini uyaran veteriner teknisyenine saldırıda bulunduğu veteriner kliniğini ziyaret ederek "yalnız değilsiniz" mesajı verdi. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Karalar, veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri, Atatürk flaması ve Türk Bayrağı hediye etti.

Adana'nın Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir veteriner kliniğindeki Atatürk posterini görünce ağır küfürler eden, klinikteki veteriner teknisyeni tarafından uyarılınca da teknisyene saldıran şahıs, görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olayın yaşandığı veteriner kliniğine giderek, klinik sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun temennilerini iletti. Başkan Zeydan Karalar, klinik sahibine ve çalışanlara Atatürk tablosu, Atatürk flaması ve Türk Bayrağı hediye etti.

ÜLKEMİZİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ATATÜRKÇÜ

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Düşmanları ülkemizden kovan, ulusal kurtuluş mücadelesini kazanan, ülkemizde dini vecibelerin rahatça yerine getirilmesini, ibadet edilmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e hareket edilmesi çok üzücü. Bugün ezanlarımız okunuyor, insanlar camilerimizde ibadetlerini rahat rahat yerine getiriyorsa, bu; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin sayesindedir. Dünya Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlık duyarken ve O bağımsız, uygar bir ülke yaratma konusunda dünyaya örnek olurken, bizde yaşayan bazı insanların Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi, dil uzatması çok üzücü. Fakat ülkemizin büyük çoğunluğu Atatürk'ten yana, uygarlıktan yana ve Atatürkçü. Hakaret edenlere kanunlar dahilinde hak ettiği ceza verilecektir. Umarım bir daha böyle bir durumla karşılaşmazsınız."

Klinik sahibi ve çalışanları, Başkan Zeydan Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve veteriner teknisyenine saldıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunma cesaretinin gösterilmesini takdir ettiğini belirterek, Başkan Zeydan Karalar'a desteğinden ötürü teşekkür etti.