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Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

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FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, darbeci Semih Terzi'nin öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Aksakallı, burada yaptığı açıklamada, bu ülkede Ömer'lerin bitmeyeceğini ve ihanet şebekelerinin asla başarılı olamayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engelleyen emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 8. yıl dönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; darbeci Semih Terzi'nin karargaha girmeden öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile sarılan Aksakallı, daha sonra şehit Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı; "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline, geleceğine ihanetlerinin 8. yıldönümü. Ülkesinin istikbali için şahadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8. şehadet yılı. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu millet istikbaline aşık, bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir millet. Ömer'imin şahadetini kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için şahadete eren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir Darbe Girişimi 15 Temmuz Yerel Haberler

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