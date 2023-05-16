ZBEÜ Rektörü Özölçer'den İbni Sina Kampüsü'ne ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina kampüsündeki bazı birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Farabi kampüsünden İbni Sina kampüsüne hareket eden Rektör Özölçer, buradaki 3 birimi ziyaret ederek yapılması gereken faaliyetler ve yenileme çalışmaları ile ilgili gözlem yaptı. Bu kapsamda önce Sağlık Bilimleri Fakültesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna giden Özölçer, Müdür Prof. Dr. Sibel Koçak, Müdür Yardımcıları ve akademik personel ile bir araya geldi. Meslek Yüksekokulu dersliklerini ve bahçesini gezen Özölçer, yapılması talep edilen yenilikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Rektör Özölçer, İbni Sina kampüsündeki ikinci ziyaretini 2. Sıfır Atık Getirme Merkezine gerçekleştirdi. Buradaki makine ve malzemeleri inceleyen Özölçer, iş akışları hakkında teknik personelden bilgi aldı. Yaklaşık yarım saat süren birim ziyaretinin ardından Özölçer, üçüncü ziyaretini Üniversite ünyesinde faaliyet gösteren Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokuluna gerçekleştirdi. Burada Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Cengiz Demir ve Müdür Yardımcılarıyla görüşen Özölçer, hem yapılan yenileme çalışmalarının son durumunu inceledi hem de bahçe düzenlemesi ile ilgili gözlem yaptı.

Özölçer'in ziyaretleri yaklaşık 2 saat sürdü. - ZONGULDAK