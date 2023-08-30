Zafer Bayramı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde yediden yetmişe birçok vatandaş Türk bayraklarını yanlarına alarak kutlama törenine katıldı.

Hasan Polatkan Bulvarı'nda saat 10.30'da gerçekleştirilen kutlama törenine Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya, protokol temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Öğrenciler Vali Hüseyin Aksoy'a çiçek verirken, tören aracı ile kutlamaya katılan birliklerin ve vatandaşların bayramı kutlandı. Saygı duruşu sonrasında askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte program başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mesaj okundu. Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasını yaparken, Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Demir günün anlam ve önemini anlatan bir şiir okudu. Programın devamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Birlikleri tüfekli hareketlerle bir gösteri yaptı. Gösteri bittikten sonra Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuz Kağan Kaplan şiir okurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi seyredildi. Program uçak geçişi ve resmi geçit töreninin yapılmasıyla birlikte sona erdi. Yediden yetmişe birçok vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı kutlama töreninde coşkulu anlar yaşandı. - ESKİŞEHİR