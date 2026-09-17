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Yüzlerce uçurtma Filistinli çocuklar için uçuruldu

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Yüzlerce uçurtma Filistinli çocuklar için uçuruldu
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Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde Aksaray’da yüzlerce uçurtma gökyüzüyle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde Aksaray'da yüzlerce uçurtma gökyüzüyle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il genelinde çocukların temel haklarına dikkat çekmek ve Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalar nedeniyle temel haklarından mahrum kalan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla Aksaray'da da etkinlik düzenlendi. İlköğretimde öğrenim gören 150 öğrenci ve velilerin katılımıyla 2. Kılıçarslan Türbesi alanında gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce uçurtma çocuklar tarafından uçuruldu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, çocukların milli ve evrensel değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Uzantı, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Filistin ve Gazze'de çocuklara karşı yaşanmakta olan, bir çocuğun uçurtmasına dahi tahammülün edilmediği bir ortamda, çocuklarımızı bu anlamda milletimize ve dünyadaki tüm olaylara karşı duyarlı hale getirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. İlimizin değerli bölgesinde, tarihimizden gelen 2. Kılıçarslan Türbesinin önünde dualarımız eşliğinde uçurtmalarımızı gökyüzüne salıyoruz. Uçurtmalar kırılmasın, gökyüzü çocuklarımıza kalsın" dedi.

Yapılan konuşmalar ve duaların ardından alanı dolduran yüzlerce öğrenci öğretmenleri ve aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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