Yunus Sayım'ın Hayatı 'Naif' Belgeseliyle Niğde Festivali'nde Finale Kaldı

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan 'Naif' belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde belgesel kategorisinde finale kaldı. Yönetmenliğini Serdar Sabuncu'nun üstlendiği belgesel, sanatla iç içe geçmiş yaşamı ve özgün üslubuyla dikkat çekiyor.

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde belgesel kategorisinde finale kaldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali belgesel kategorisinde finale kaldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alan "Naif", emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın sanatla iç içe geçen yaşamını konu alıyor. Sanata bağlılığı ve özgün üslubuyla tanınan Sayım, eserlerini çoğunlukla çevresine armağan ederek hayatını sanatla bütünleştirmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Belgesel, güçlü sinematografisi ve samimi anlatımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Finalde ödül için yarışacak olan yapım, daha önce Altın Safran Film Festivali'ndeki özel gösterimde de izleyicilerin beğenisini kazanmış, uzun süre alkışlanmıştı.

Yönetmenliğini Öğr. Gör. Sabuncu'nun üstlendiği belgeselde, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Mehmet Kaan Kaymaz, yönetmen yardımcılığını ise Erdal Çıtak, dron çekimlerini ise Abdulkadir Açar ile Abdullatif Mirza gerçekleştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
