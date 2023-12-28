Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük tarafından ' Yunus Emre'nin Coğrafyası' konulu konferans gerçekleştirildi.

Ünye ilçesinde de türbesi bulunan Yunus Emre ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her ay düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde konferans düzenlendi. Konferansta, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Yunus Emre'nin Koca Yunus, Derviş Yunus, Miskin Yunus gibi takma isimler kullandığını ve bugün farklı yerlerde 12 mezarı bulunduğunu söyleyen ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük, Yunus Emre ile ilgili birçok araştırmacı tarafından çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yunus Emre'nin şiirlerini beyit ve dörtlükler halinde yazdığını belirten Küçük, "Türk edebiyatında halka mal olmuş, sevilen, hürmet gösterilen, bilimsel pek çok çalışmaya konu edinilen isimlerden olan Türk-İslam mutasavvıfı Yunus Emre, Türkçeyi bir kültür ve edebiyat dili olarak işlemiştir" şeklinde konuştu.

Vali Muammer Erol konferansın sonunda ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. - ORDU