Aydın'da miniklere yönelik 'Ramazan, Cami ve Hayat' etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Fatih Camiinde, Yunus Emre Anaokulu öğrencileri ve velileri 'Ramazan, Cami ve Hayat' temalı etkinlikte bir araya geldi. Cami görevlisi Yusuf Güler'in liderliğinde gerçekleştirilen programda çocuklara cami tanıtıldı ve Ramazan ayının manevi anlamı anlatıldı.

Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camiinde, Yunus Emre Anaokulu öğrencileri öğretmenleri ve velileriyle birlikte düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Cami görevlisi Yusuf Güler tarafından 'Ramazan, Cami ve Hayat' ile 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' temaları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, çocuklara cami tanıtıldı ve Ramazan ayının manevi anlamı anlatıldı. Etkinlik kapsamında cami görevlisi ve çocuklar birlikte ilahiler söyleyerek huzur dolu anlar yaşadı. Program sayesinde minik öğrenciler hem camiyi yakından tanıma fırsatı buldu hem de Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrendi. Yetkililer, çocukların küçük yaşta cami ortamını tanımasının ve manevi değerlerle buluşmasının önemine dikkat çekerek benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

500

