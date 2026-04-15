Yunan aile mübadeleden 150 yıl sonra atalarının izini Arnavutköy'de sürüyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı tarihi Boğazköy Mahallesi'ne gelen Yunan aile, yaklaşık 150 yıl önce mübadeleyle ayrılan atalarının yaşadığı evi bulmak için köyde araştırma yaptı. Mahalle sakinleri tarafından sıcak şekilde karşılanan aile, evi bulamasa da atalarının yaşadığı topraklara gelmenin gururunu yaşadı. Mahalle muhtarı olan Ersin Esenboğa; "Mahallemizin geçmişi çok güzel, geleceği daha da güzel olacak" dedi.

Arnavutköy'ün yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Boğazköy Mahallesi'nde duygulandıran anlar yaşandı. Yunanistan'dan gelen aile, büyükbabalarının doğup büyüdüğü evi bulmak için köye geldi. Ellerindeki eski fotoğraflar ve görüntülerle mahallede araştırma yapan aileye, köy sakinleri de eşlik etti.

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi kapsamında, iki ülkedeki Türk ve Rum nüfus karşılıklı olarak yer değiştirmiş, binlerce insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. Yıllar sonra atalarının izini sürmek isteyen aile de bu kapsamda Boğazköy'e geldi.

Köy halkı, Türkçe bilmeyen misafirlerini yalnız bırakmadı. Mahallede birlikte gezilen aileye köy kahvesinde Türk kahvesi ve çay ikram edilirken, eski evlerin bulunduğu alanlar birlikte incelendi.

"Evi bulamadık ama burada olmak gurur verici"

Yunanistan'dan gelen George Birmpoutsoukis, "Büyükbabam burada doğup büyüdü. Savaş sırasında Yunanistan'a gitmişler. Şimdi bu aileler hakkında bir kitap yazıyorum. Büyükbabamın doğduğu evi bulmak için buraya geldim. İnsanlar çok misafirperverdi, bize yardımcı olmak için çok çaba gösterdiler. Maalesef evi bulamadık ama burada olmak bizim için çok anlamlı" dedi.

Panagiotis Birmpoutsoukis ise, "Selanik'ten geldik. Ortodoks Paskalyası için İstanbul'a gelmiştik, aynı zamanda büyük dedemizin yaşadığı evi bulmak istedik. İki eski ev bulduk ama yıkılmıştı. Evi bulamadığımız için üzgünüz ama buraya kadar gelmek bizim için gurur verici" diye konuştu.

"Mahallemizin geçmişi çok güzel, geleceği daha da güzel olacak"

Yaşanılan durum hakkında konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ersin Esenboğa; "Aslında burası hepimizin köyü onların da köyü onlar bugün kendi köylerine geldiler. yıllar önce burada yaşadıkları için aslında onlar da bu köylü sayılıyor zaman zaman buraya böyle aileler gelip geçmişlerini ailelerinin yaşadıkları yerleri görmek istiyorlar bu da bizi sevindiriyor. bugün mahallemizde sokak sokak gezdiler bizim onlardan öğrendiklerimiz oldu onların da sorularına yanıtlarımız oldu. Bu mahallede İstanbul'un en tarihi mahallelerinden biri geçmiş dönemde yeşilçam filmlerinin ev sahipliği yaptığı mahallemizin geçmişi çok güzel geleceği daha da güzel olacak inşallah." İfadelerini kullandı.

"Türk misafirperverliğini gösterdik"

Mahalle sakini Abdullah Özer, "Dedeleri burada yaşamış. Biz de eski evleri gösterdik, köyü gezdirdik. Kahvehanede çay ve kahve ikram ettik. Türk misafirperverliğini göstermiş olduk. Boğazköy çok tarihi bir yer, Kemal Sunal'ın Şaban filmlerinin birçoğu burada çekildi" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Ali Ercan ise, "Yaklaşık 150 sene önce burada yaşamışlar. Mübadele döneminde buradan gitmişler. Şimdi de dedelerinin yaşadığı yeri görmek için gelmişler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı