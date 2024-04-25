Yüksekova'da toz taşınımı etkili oldu

HAKKARİ - Meteoroloji bugün Türkiye'de 44 il için toz taşınımı uyarısı yaptı. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkili oldu.

Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları yüksek dağları kapladı.

Toz bulutları rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

Rüzgarlı havanın akşam saatlerinde etkisini artmasıyla birlikte gelen toz bulutundan dolayı ilçenin en yüksek dağı Cilo Dağları kayboldu. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Toz bulutu Türkiye'de çok yerde etkili olacağını belirten Ali Yiğit, "Meteoroloji bugün Türkiye'de 44 il için toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı olacağını belirmişti bugün an itibariyle Yüksekova'da etkisini gösterdi. Şimdi Cilo sıralı dağlar toz bulutu içinde. Bizde o anları kayıt altına aldı" dedi.