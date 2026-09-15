Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi

Kadir İnanır'ın vefatının ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrildi. Farklı yıllarda hazırlanan üç ayrı vasiyetin açılacağı tarih netleşti.

ÜÇ AYRI VASİYET HAZIRLADI

Türk sinemasında çok sayıda unutulmaz yapıma imza atan Kadir İnanır'ın hayatının farklı dönemlerinde üç ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktı. İnanır ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Usta sanatçı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. Böylece İnanır'ın geride bıraktığı vasiyet sayısı üç oldu. İçerikleri bugüne kadar gizli tutulan belgeler, yasal sürecin ardından açılacak.

VASİYETLER 17 EYLÜL'DE AÇILACAK

Merakla beklenen tarih de belli oldu. Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacak. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte usta sanatçının mirasına ilişkin önemli ayrıntılar da ortaya çıkacak. İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı, vasiyetlerin açıklanmasının ardından resmiyet kazanacak.

İLK VASİYETİNİ 2015'TE HAZIRLADI

Kadir İnanır'ın vasiyet sürecinin geçmişi 2015 yılına kadar uzanıyor. Usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. İnanır daha sonra 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet düzenledi. Böylece farklı tarihlerde hazırlanan üç belge ortaya çıktı. Vasiyetlerin içeriği ise bugüne kadar açıklanmadı. 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde yapılacak işlemin ardından belgelerin içeriği ortaya çıkacak.

Kaynak: Haberler.com