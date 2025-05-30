Yüksekova'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Yüksekova'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Yüksekova'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde güneşli hava varken, öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji, yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını uyardı.

Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneşli havanın ardında öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hakkari çevrelerinde hali hazırda süren yağışların, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiği ve oluşabilecek yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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