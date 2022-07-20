Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği - Haberler

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Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün Mergezer Yaylası bölgesinde düzenlenen koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gezgin Ümit Bartın tarafından görüntülenen koyun kırkma mesaisi, yaylalarda devam ediyor.

Yaz mevsiminde koyunların serinlemesi için şenlik havasında koyun kırkma yapıldığını belirten Ümit Bartın, "Doğayı gezerken koyun kırkma şenliğine denk geldim. Koyunların kırkılması zahmetli bir iş. Çiftçiler her sene bunu şenlik havasında gerçekleştiriyor" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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