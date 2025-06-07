Yüksekova'da Mahalle Sakinleri Hz. Ömer Camii'nde İlk Bayram Namazını Kıldı

Yüksekova'da Mahalle Sakinleri Hz. Ömer Camii'nde İlk Bayram Namazını Kıldı
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Yüksekova'da hendek olayları sırasında hasar gören Hz. Ömer Camii, mahalle sakinlerinin katılımıyla bayram namazına ev sahipliği yaptı. Cemaat, caminin tamamlanması için yardım talebinde bulundu.

Yüksekova ilçesinde, hendek olayları sırasında hasar gören Hz. Ömer Camii'nde mahalle sakinleri ilk bayram namazını kıldı. Ancak caminin camları, pencereleri, yer halısı ve diğer eksiklikler, cemaatin ibadetini zorlaştırdı. Mahalle sakinleri, "Camimizin inşaatının kaldığı yerden devam edilmesi için yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz" çağrısında bulundu.

2016 yılında Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan hendek olayları sırasında Hz. Ömer Camii de ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. Caminin yıkılmasıyla mahalle sakinleri, ibadethane özlemiyle kendi imkanlarıyla inşaatı başlattı.

Hayırseverlerin ve mahallelinin desteğiyle caminin inşaatı yarıya kadar tamamlandı. Ancak kaynak yetersizliği nedeniyle çalışmalar durdu. Yarıda kalan ve bitmeyen cami inşaatı, cemaatin de sabrını zorladı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda mahalle sakinleri, henüz çatısı ve pencereleri bile olmayan caminin avlusunda toplandı. On yıllık aradan sonra ilk kez bayram namazını kılan cemaat, duygu dolu anlar yaşadı.

Namaz sonrası mahalle sakinleri, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek caminin bir an önce tamamlanması için yardım talebinde bulundu. "Artık bu hasret bitsin" diyen cemaat, destek beklediklerini vurguladı.

Yüksekova'nın yeniden inşa sürecinde sembol olan Hz. Ömer Camii'nin tamamlanmasıyla mahalle sakinleri uzak camilere gitmekten kurtulacaklarını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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