Yüksekova'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Yüksekova'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar camileri doldurarak bayram namazı kıldı. İmamlar, vaazlarıyla günün anlamını vurguladı ve cemaat bayramlaşarak mezar ziyaretlerine gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi'nin İmamları, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami imamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra birbirleriyle bayramlaşan cemaat ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gitti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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